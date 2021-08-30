ИГИЛ взяло ответственность за ракетные удары по Кабулу
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за ракетные удары, которые 30 августа были нанесены по аэропорту в Кабуле. Они заявили о шести выпущенных реактивных снарядах, сообщает Обозреватель.
Это уже не первый теракт в Афганистане, за который "отвечает" ИГИЛ.
"По милости Всевышнего, солдаты Халифата обстреляли Кабульский международный аэропорт шестью ракетами "Катюша", – говорится в заявлении.
Как известно, в этот понедельник американские средства противоракетной обороны перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту Кабула.