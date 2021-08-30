Доступная ипотека 7%: какое жилье и где покупают

По состоянию на 30 августа уполномоченные банки по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписали 759 кредитных договоров на общую сумму 643, 78 млн грн, причем как на первичном (23,16%), так и вторичном (соответственно - 76 84%) рынках.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Лидерами по количеству поданных заявок стали Киев (33,3%) и Киевская обл. (30,9%).

Также активно на прошлой неделе подавали заявки в Харьковской (6,2%), Львовской (5,8%) и Ровенской (4,2%) областях.

"Всего в уполномоченные банки поступило 1123 заявок на участие в программе на общую сумму 967,25 млн грн, из которых 22,48% составляет первичный рынок и 77,52% - вторичный" , - отметили в пресс-службе.

Также в Минфине сообщили, что к программе присоединился "Кристалбанк". Именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.