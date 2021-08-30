Дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала свежим семейным фото

В микроблоге Анны Заворотнюк появилась новая публикация, где она позировала вместе со своей бабушкой — народной артисткой России Валентиной Заворотнюк, сообщает Clutch.

Несмотря на то, что семья приняла решение не комментировать ситуацию и практически не появляется в Сети, старшая дочь знаменитости время от времени выходит на связь и даже публикует семейные фото.

29 августа мама актрисы отмечала свой 78 День рождения. По этому случаю внучка навестила звездную бабушку, вручила ей роскошный букет цветов, а так же сделала несколько совместных фото на память.