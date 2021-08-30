Украина на 8 месте по количеству эвакуированных из Афганистана
Украина занимает восьмое место по количеству эвакуированных из Афганистана. Наша страна перевезла 700 человек, сообщает Рубрика.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны в Фейсбук, передает Рубрика.
Украина перевезла из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных. Над планировкой операции по эвакуации и воплощением ее в жизнь работало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Наша страна на восьмом месте. В тройке лидеров: Великобритания (13 700 человек), Германия (5193), Франция (2100).
"Мы доказали, что готовы спасать наших граждан вне зависимости от точки мира … Наши усилия не остались незамеченными — в Нидерландах о спасении Украины их граждан написали все основные СМИ, а независимые СМИ Беларуси, в связи со спасением белорусского гражданина, назвали Украину "настоящим другом белорусского народа". В соцсетях граждане из Польши, Испании, Великобритании ставили Украину в пример и восхищались результатами работы наших структур", — говорится в сообщении.