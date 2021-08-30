Названы самые высокооплачиваемые специальности в Украине

Средняя номинальная зарплата штатного работника из сферы информации и телекоммуникации в июле составила 24 тыс. 946 гривен, что является самым высоким показателем среди всех других сфер деятельности, сообщает УНИАН.

Согласно обнародованным данным Государственной службы статистики, на втором месте с незначительным отрывом находится сфера финансовой и страховой деятельности. Средняя номинальная зарплата штатного работника этой сферы в июле составила 24 тыс. 489 грн.

Отмечается, что тройку лидеров по средней зарплате в июле замыкают сферы государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования. Средняя номинальная зарплата штатного работника данных сфер составляет 20 тыс. 782 грн.

В целом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года была в 2,4 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 6 тыс. грн.