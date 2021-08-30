УПЛ: назван лучший тренер и футболист 6-го тура
Нападающий ровенского "Вереса" Михаил Сергийчук признан лучшим игроком 6-го тура Украинской Премьер-Лиги, сообщает УНИАН.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
В поединке против "Десны" 30-летний Сергийчук оформил гол+пас, а также заработал пенальти, после которого отличился Дмитрий Клец.
Форвард помог "Вересу" одержать разгромную победу (4:0) над "Десной".
Также УПЛ совместно с Всеукраинским объединением тренеров определила лучшего наставника по итогам 6-го тура. Эту награду получил главный тренер "Вереса" Юрий Вирт. 47-летний специалист набрал 4,6 балла из пяти возможных.
УПЛ: итоги 6-го тура
- После 6-го тура "Динамо" набрало 16 очков и закрепилось в лидерах УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" и "Днепр-1", у которых по 13 очков.
- Аутсайдерами турнира являются "Львов" (2 очка) и "Мариуполь" (1 очко).
- Гонку бомбардиров возглавляет Виталий Буяльский ("Динамо") - 5 голов.