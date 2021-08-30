В Киеве во вторник изменят маршрут троллейбусов: схема движения

Во вторник, 31 августа в столице будет восстановлено движение троллейбусов № 29 и №31. Также будет изменен маршрут троллейбусов №47-К, сообщает РБК-Украина.

Как отмечают в КГГА, возобновление движения связано с окончанием ремонтных работ.

Кроме того, движение троллейбусов маршрутов № 29-Д, № 31Д, № 47-Д прекращается.

Так, на просп. Степана Бандеры на путепроводе возле железнодорожной станции "Зенит" движение троллейбусов будет организовано по следующим схемам:

Схема маршрута № 29 - "ст. м. "Дарница" - железнодорожная станция "Зенит"

Схема маршрута № 31 - "ул. Милославская - железнодорожная станция "Зенит"

Схема маршрута № 47-К - "ул. Милославская - железнодорожная станция"Зенит"

Автор: Мария Кучерявец