Скандал в Харькове: "Евросолидарность" заявила о кулуарных договоренностях

Партия "Европейская Солидарность" выходит из процесса выдвижения единого кандидата от демократических сил на местных выборах, которые состоятся 31 октября в Харькове. Это произошло из-за "наличия информации о кулуарных договоренностях одного из субъектов процесса", сообщает Обозреватель.

Об этом сообщили в Facebook политсилы. В "ЕС" заявили, что сделали все возможное для объединения патриотических сил Харькова, но не имеют права "остаться в процессе, который может быть подвергнут сомнению из-за искривленных результатов голосования".

"Учитывая наличие письма от одного из субъектов процесса по нелегитимности участия их представителя в голосовании, "Европейская Солидарность" оставляет за собой право выдвижения кандидата от партии на предстоящих выборах" , – говорится в заявлении.

Партийцы выразили благодарность журналисту, модератору переговорного процесса Борису Редину "за мудрое модерирование таких сложных и важных переговоров".

"Рассчитываем на соблюдение положений Меморандума другими подписавшими документ с целью сохранения единства в нашем городе и защиты форпоста украинской государственности" , – подытожили в "Европейской солидарности".