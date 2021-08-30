В Одессу прибыли беженцы из Афганистана, младший родился в аэропорту

В Одессу доставили более 130 беженцев из Афганистана, сообщает УНИАН.

29 августа из аэропорта "Борисполь" в Одессу спасатели привезли 133 гражданина Афганистана, изъявивших желание уехать из своей страны.

"Благодаря совместным усилиям председателя Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого, медицинских работников, спасателей, афганской диаспоры, сотрудников миграционной службы и переводчиков, приняты граждане Афганистана, которые попали в тяжелое положение" , - говорится в сообщении.

Среди эвакуированных людей - 48 взрослых и 85 детей, из которых младшему ребенку - 7 дней. Малыш родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации. Самой старшей эвакуированной - 85 лет.

"Она мужественно помогала другим матерям с детьми" , - сообщили в управлении.

Также отмечается, что двум взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали в одну из больниц. Благодаря своевременной помощи их жизням сейчас ничего не угрожает.

Всем эвакуированным сделали тест на наличие коронавирусной инфекции, больных не обнаружено.