В Луганской области вспыхнул лесной пожар

Вблизи с. Пурдовка (Луганская обл.) в понедельник вспыхнул масштабный лесной пожар, к тушению привлечены 79 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

"30 августа в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара хвойной подстилки в лесу вблизи с. Пурдовка Северодонецкого района", - говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В нем отмечается, что с помощью техники работники Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства по периметру зоны пожара проложили минерализованную полосу (проводилась вспашка трактором почвы на определенную ширину).

"Благодаря слаженным действиям спасателей, лесников и ВСУ удалось предотвратить распространение огня. От лесников было привлечено 12 ед. техники и 29 работников, от ВСУ - 2 ед. техники и 15 сотрудников, от ДСНС - 6 ед. пожарной техники 35 человек личного состава и штаб Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области", - подчеркивают в ГСЧС.

Там добавляют, что с помощью беспилотного летательного прибора спасатели постоянно мониторят ситуацию. К настоящему времени пожар локализирован, его тушение продолжается. Погибших и пострадавших пока не обнаружено.