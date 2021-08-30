Прогноз на 31 августа: где прольют дожди в последний день лета

Погода﻿ в разных регионах Украины постепенно портится. Температура воздуха снижается, хотя на юго-востоке еще возможны показатели в 30+ градусов днем. Кроме похолодания, в последний день лета во многие регионы страны придут дожди, местами даже с грозой.

Во вторник, 31 августа, на западе Украины будет прохладнее всего – около 18-23°С днем и от 8 до 16°С ночью. Такие же показатели ожидаются и в соседних центральных областях – Житомирской, Винницкой и Киевской. На Закарпатье будет еще холоднее – 17-19°С днем и 8-10°С ночью. А вот в большинстве центральных областей будет намного теплее – 24-29°С днем и 15-20°С ночью. Такая же температура ожидается и в Одесской области. На севере страны обещают 22-25°С днем и 14-16°С ночью. На востоке, на юге и в Крыму – 27-31°С днем и 15-21°С ночью.

Дожди с грозами в последний день лета прощально прольют на севере и на востоке страны, а также частично в центре (кроме Киевской, Житомирской и Винницкой областей). Половину западных областей тоже накроют дожди, но без гроз. Это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области и Закарпатье. Средняя по стране скорость ветра 31 августа составит 7-18 км/час. В Луганской области и на западе возможны шквалы до 22 км/час.

Ночью 31 августа возможны грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях значительные дожди (уровень опасности – желтый). В Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 31 августа ожидается температура от 15 до 23°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и гроза.