В ЮАР нашли новый штамм коронавируса

В Южно-Африканской Республике зафиксирован новый штамм коронавирусной инфекции, который более устойчив к иммунитету, сообщает Деловая столица.

Новый штамм, который получил предварительное название C.1.2 был обнаружен в ходе совместных исследований Национального института инфекционных заболеваний ЮАР и Платформы научных исследований и секвенирования провинции Квазулу-Наталь со ссылкой на агентство EWN.

Заместитель генерального директора Министерства здравоохранения ЮАР Анбан Пиллэй сказал, что распространенность нового штамма в пробах, которые были протестированы, «на данном этапе очень низка». Тем не менее, количество геномов C.1.2, секвенируемых в Южной Африке, ежемесячно увеличивалось, аналогично темпам распространения штаммов "Бета" и "Дельта".

Катрин Шиперс, один из ведущих авторов исследования, сказала, что новый вариант «вероятно, возник после продолжительной инфекции COVID-19 и накопил дополнительные мутации, которые, вероятно, позволили избежать иммунного ответа». Недостаточный иммунный ответ человеческого организма означает пониженную эффективность вакцин против данного штамма.

Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения, которая следит за ситуацией.