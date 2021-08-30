Украина может стать газовым щитом Европы

Украина пока не стала газовым щитом для Европы, т.к. главную роль играет ценовой фактор. Об этом рассказал и.о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома, сообщает UBR.

Он акцентировал на том, что сегодня цена на газ в Европе высокая, трейдеры не будут хранить там газ, ведь выгоднее его продавать на пике цены.

"Долгие годы иностранцы в Украину не заходили по одной простой причине – нам нечего было им предложить. Мы это исправили" , – сказал Перелома.

По его словам, Украина имеет потенциал стать европейским газовым щитом Европы.

Новых клиентов намерены привлекать с помощью диджитализации и новых услуг. Как известно, "Укртрансгаз" перевел в онлайн заявки на хранение газа и открыл "таможенный склад". Еще клиенты могут продавать газ напрямую в подземные хранилища газа (ПХГ), что позволило привлекать иностранные компании.

Перелома резюмировал, что Украина – третья страна в мире по размерам мощности ПХГ. Страна может хранить более 30,95 млрд кубов газа.

По статистике "Укртрансгаза", ПХГ в течение последних 11 лет заполнялись не выше 60%.

В стране изучают возможность хранения в хранилищах водорода или его смеси, но в первую очередь нужно найти новых клиентов и развивать ПХГ.