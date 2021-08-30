Китай выдвинул теорию относительно вспышки COVID в Ухане

Специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая выдвинули теорию, что коронавирус мог попасть на территорию Уханя вместе с полуфабрикатами, сообщает РБК-Украина.

Ученые призывают ВОЗ проверить соответствующую версию.

Специалисты центра провели сравнение информации о заболевших коронавирусом людей с образцами, которые были собраны на упаковках полуфабрикатов. Согласно результатам, заболевание могло попасть в Китай из другой страны или же другого района КНР.

Отмечается, что летом 2020 года в городе Далянь произошла локальная вспышка коронавируса среди сотрудников компании, которая занимается торговлей морепродуктами. Уже в октябре того же года, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний КНР отметили, что заболевание могло попасть на территорию Уханя из-за импорта продуктовых товаров.

Автор: Сергей Пышкин