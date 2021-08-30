Кличко пригласил Ткаченко и начальника Нацполиции на заседание Киевсовета

Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко направил письма министру культуры Украины Александру Ткаченко и начальнику Главного управления Нацполиции Киева Ивану Выговскому с приглашением посетить заседание Киевсовета во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие письма от имени Виталия Кличко были направлены в Министерство культуры и информационной политики Украины и главное управления Национальной полиции в Киеве.

"Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и начальник главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский приглашены на пленарное заседание II сессии Киевского городского совета ІХ созыва, которое состоится во вторник, 31 августа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что руководители органов государственной власти приглашены в соответствии со статьей 26 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и в связи с многочисленными обращениями депутатов Киевского городского совета.