Неизвестна лихорадка убила 68 человек в Индии, большинство - дети

В индийском штате Уттар-Прадеш вспышка неизвестной лихорадки забрала жизни по меньше мере 68 человек за последнюю неделю, сообщает УНИАН.

За сутки от заболевания скончались 12 детей. Всего среди умерших 40 несовершеннолетних.

У большинства заболевших наблюдаются высокая температура, обезвоживание и внезапное падение количества тромбоцитов. Сообщается также о симптомах инфекции денге, однако эти люди скончались во время лечения.

Многие случаи заболевания зарегистрированы в районах Агра, Матхура, Майнпури, Эта и Касгандж, наибольшее количество зафиксировано в Фирозабаде.

При этом все пациенты в государственных больницах проходят тестирование на COVID-19, и до сих пор ни в одном из случаев вирусной инфекции не был подтвержден коронавирус.