Оператор ГТС прокомментировал новую газовую сделку Венгрии с Россией

Оператор ГТС прокомментировал новую газовую сделку Венгрии с Россией

Новый договор о поставках газа из России в Венгрию свидетельствует о том, что российский "Газпром" диктует условия на рынке, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Facebook руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Еще один пример того, как "Газпром" диктует условия поставки газа, включая маршруты поставок, в тех странах, которые критически зависят от поставок российского газа. Вместо прямого маршрута РФ-Украина-Венгрия, по которому десятилетиями бесперебойно поставлялся газ в Венгрии, теперь газ будет идти по маршруту РФ-Турция-Болгария-Сербия-Венгрия, значительно дольше… Кремль продолжает использовать принцип "разделяй и властвуй", — отметил он.

Макогон отметил, что новый маршрут не может быть дешевле украинского транзита и расходы на транспортировку газа будут "спрятаны" в конечной цене. Кроме того, транспортировка газа по новому маршруту будет требовать дополнительных расходов топливного газа, что увеличит выбросы СО2.

"Финальная цель Кремля — не считаясь с затратами, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину", — пояснил он.

По мнению Макогона, Евросоюз поступил бы правильно, если бы заставил "Газпром" продавать газ на границах энергетического содружества, чтоб европейские трейдеры могли самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics