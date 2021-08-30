Оператор ГТС прокомментировал новую газовую сделку Венгрии с Россией

Новый договор о поставках газа из России в Венгрию свидетельствует о том, что российский "Газпром" диктует условия на рынке, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Facebook руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Еще один пример того, как "Газпром" диктует условия поставки газа, включая маршруты поставок, в тех странах, которые критически зависят от поставок российского газа. Вместо прямого маршрута РФ-Украина-Венгрия, по которому десятилетиями бесперебойно поставлялся газ в Венгрии, теперь газ будет идти по маршруту РФ-Турция-Болгария-Сербия-Венгрия, значительно дольше… Кремль продолжает использовать принцип "разделяй и властвуй" , — отметил он.

Макогон отметил, что новый маршрут не может быть дешевле украинского транзита и расходы на транспортировку газа будут "спрятаны" в конечной цене. Кроме того, транспортировка газа по новому маршруту будет требовать дополнительных расходов топливного газа, что увеличит выбросы СО2.

"Финальная цель Кремля — не считаясь с затратами, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину" , — пояснил он.

По мнению Макогона, Евросоюз поступил бы правильно, если бы заставил "Газпром" продавать газ на границах энергетического содружества, чтоб европейские трейдеры могли самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки.