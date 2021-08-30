Китай ударил по своему рынку видеоигр

Китайские компании, котирующиеся на бирже в США, пострадали от очередных репрессий правительства, сообщает Лента.Ру.

Ценные бумаги Tencent, которая получает около трети своих доходов от видеоигр, упали на 2,8 процента, а игрового гиганта NetEase — на 8,8 процента. Акции других компаний, связанных с играми, тоже понизились в цене: Bilibili — 5,7 процента, а Kingsoft Cloud Holdings — на 5,9 процента.

По новым правилам игровые платформы могут допускать к своим сервисам детей только с 20 до 21 часов по пятницам, выходным и праздничным дням. Раньше ограничение игрового времени для подростков составляло полтора часа в день.

Некоторые эксперты считают, что риски от новых ограничительных мер относительно невелики. По словам аналитика Bloomberg Мэттью Кантермана, удар по таким компаниям, как Tencent и NetEase, был незначительным, так как игроки младше 16 лет приносят на игровую платформу меньше трех процентов дохода. Тем не менее, реализация мер может в краткосрочной перспективе снизить рентабельность, а набирающие обороты китайские репрессии против своих компаний могут отпугнуть инвесторов.

Китайский рынок видеоигр становится целью правительственных репрессий второй раз за последний месяц. Акции игровых компаний уже снижались в цене после статьи государственных СМИ, в которой онлайн-игры назвали «духовным опиумом» и «электронным наркотиком». Tencent в ответ на эти обвинения обещала ограничить игровое время для подростков и запретить внутриигровые покупки детям до 12 лет.

Сектор видеоигр — не единственная жертва притеснения со стороны властей. Ограничительные меры коснулись также черной металлургии, недвижимости и образования. Новые законопроекты замедлили экономический рост страны, которая только начала восстанавливаться после пандемии.