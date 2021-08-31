Акции и завышенные цены: популярные схемы обмана в магазинах

Украинцы довольно часто сталкиваются с мошенничеством в магазинах и супермаркетах. Многие даже не замечают, как их обманывают: продавцы "накручивают" цены, реализуют испорченный товар и устраивают псевдоакции, сообщает UBR.

Некоторые "схемы" массово используют даже популярные ритейлеры.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал о самых популярных методах обмана покупателя и о том, как уберечься от ежедневного мошенничества на кассах.

Самые распространенных схемы обмана следующие:

Несовпадение цен, когда в торговом зале на ценнике указана одна сумма, а в чеке – другая. Продажа просроченного или испорченного/бракованного товара с надписью "Акция". Хотя по факту это называется уценкой. Продажа просроченной продукции без стикеров, дат и маркировок.

Также Несмиянов отдельно выделил продажу товара в отделах готовой еды. По его словам, магазины отдают в кулинарию просроченную продукцию, там она перерабатывается и продается под видом свежей.

Чтобы защититься от неправомерных действий, в частности, от переплат, эксперт посоветовал фиксировать цены.

"Заходите в супермаркет, фотографируете ценник, на контрольных весах взвешиваете, проверяете дату производства и целостность упаковки, а также вид товара, чтобы он был без плесени и пр. На кассе пробивают ценник, вы платите, если цена отличается – вы обращаетесь к администратору" , – говорит глава союза.

Несмиянов напомнил, что, если непродовольственный товар не подходит покупателю, он вправе его вернуть в течение 14-ти дней после приобретения, не считая дня покупки. Это касается и акционных товаров. Исключением является бывший в употреблении продукт, например, одежда из секонд-хенда.

В случае нарушения прав покупателя необходимо также обращаться с жалобой в Госпотребслужбу.

При этом эксперт признает, что в Украине много потребителей, которые не замечают нарушений или не хотят разбираться. Из 100 граждан активными зачастую являются 1-3 человека.