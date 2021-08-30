Тиль Линдеманн отменил выступление в России

Тилль Линдеманн отменил свое выступление на фестивале "МакЛарин за Родину", который походит в Твери, после того, как в его номер в отеле пришли силовики, сообщает РБК-Украина.

Об этом написал организатор фестиваля Максим Ларин в Instagram.

Он опубликовал заявление продюсера Линдеманна Анара Рейбанда, в котором отмечается, что у солиста немецкой группы Rammstein " отсутствует физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля " из-за ограничений, которые ввели местные власти.

"Артист принимает решение об отмене своего выступления на фестивале "МакЛарин за Родину" - говорится в заявлении.

Фото заявления (instagram.com/larin_afanasy)

Напомним, Тилль Линдеманн поселился в гостинице в Тверской области, и к нему ночью пришли силовики. При этом причина их визита неизвестна. Был конфликт с полицией, после которого задержали одного из представителей Rammstein.

Автор: Styler