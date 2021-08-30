У Кравчука сложная реабилитация после операции на сердце

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце, сообщает Украина 24.

Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

На вопрос, как чувствует себя Кравчук, Арестович ответил:

"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год, операция на сердце, это всегда очень сложно".

По его словам, возглавлять украинскую делегацию в ТКГ пока будет вице-премьер-министр Алексей Резников.