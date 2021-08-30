В Киеве мощный ливень затопил город и повалил деревья

В понедельник, 30 августа, вечеров в Киеве начался сильный ливень, который затопил весь город. Также в некоторых местах упали деревья. Людям пришлось переходить дороги по воде, сообщает РБК-Украина.

Фото и видео непогоды опубликовано в сети.

фото: t.me/berezoview, Мохаммад Фараджаллах

На проспекте Правды, рядом с ТЦ Ретровиль, дерево упало на столб с проводами из-за чего движение транспорта ограничено.

На Виноградаре молния попала в электрощитовую. Около 30 секунд были вспышки, после чего все потухло.

Станция скоростного трамвая на Героев Севастополя затоплена. Все трамваи стоят.

На Льва Толстого дерево упало на проезжую часть и проезжавший мимо автомобиль.

На улице Борщаговская движение парализовало из-за затопленной дороги.

Также подтопленными стали некоторые супермаркеты столицы.

В киевском метрополитене сообщили, что во избежание подтопления из-за непогоды станция метро "Героев Днепра" работает с ограничениями на вход и выход.

При этом пользователи сети шутят, что волноваться не стоит, ведь из-за сбоя работы системы электронного билета и так зайти в подземку никто не сможет. Пассажиры не могут пополнить транспортные карты и купить разовые поездки.

фото: РБК-Украина

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Автор: Роман Мирончук