Лаборанты объяснили присутствие примесей в вакцине Moderna

Инородные вещества, которые были обнаружены в японской префектуре Окинава в вакцине от коронавируса компании Moderna, являются фрагментами резиновых крышек от ампул, сообщает Noticia.

Об этом заявило в воскресенье Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Ранее стало известно, что в произведенной в Испании вакцине Moderna нашли посторонние примеси.

Отмечается, что после проведенной проверки в образцах препарата из указанной партии не было зафиксировано никаких примесей, которые могли бы повлиять на его качество.

Вместе с тем, инородные вещества черного цвета, обнаруженные в пяти ампулах и шприцах, оказались фрагментами резиновых крышек, которые закрывают ампулы. Они могли отколоться в результате неправильного прокалывания крышки шприцем. Делать это, согласно рекомендациям ведомства, необходимо под прямым углом.

В Минздраве считают, что признавать партию бракованной не следует, и вакцинацию на Окинаве можно продолжить.

На этой неделе власти Японии объявили о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna из трех партий, произведенных на территории Испании. Размер неизвестных частиц, обнаруженных в них, достигает нескольких миллиметров. Агентство Kyodo сообщало, что неизвестные компоненты могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магниты. На момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям Японии порядка 170 тысяч доз вакцины из бракованных партий.