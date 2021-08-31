Комаровский сделал заявление о штамме "Дельта"

Штамм коронавируса Дельта способен передаваться точно так же, как и все другие разновидности COVID-19. Единственное отличие этого штамма – вирусных частиц для заражения требуется уже намного меньше. Однако все меры предосторожности нужно использовать точно так же, как и ранее, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.﻿ Специалист отметил, что вирус штамма Дельта способен передаваться через контактные поверхности от человека к человеку также, как и другие штаммы этого заболевания. Не следует зацикливаться на этом факте, но правила гигиены соблюдать нужно обязательно, чтобы снизить риск заражения.

"Он передается с такой же активностью, как и коронавирус штамма альфа. Но его надо меньше. В начале пандемии этот путь рассматривался чуть ли не как самый главный, поэтому все мыли, стирали, а санитайзерам уделялось огромное внимание (помните, как много мы рассказывали о том, как открывать двери локтями, обрабатывать телефоны и ручки дверей?). Сейчас же стало ясно, что контактным путем получает вирус максимум 1% зараженных. Основной путь — аэрозольный" , - объяснил Комаровский.

Он добавил, что путь заражения через поверхности – далеко не единственный. И для того, чтобы таким образом передать вирус другому человеку, инфицированный должен сильно почихать или покашлять на поверхность.

"Я бы сегодня вообще не заморачивался возможностью заражения через поверхности. Ну это возможно только когда какой-то реальный супер распространитель начихал на что-то, а вы немедленно за это что-то схватились и тут же потерли себе глаз или начали облизывать то, на что он начихал. Других способов передачи я реально себе не представляю" , - отметил медик.

Автор: Анна Шиканова