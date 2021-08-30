Совбез ООН принял резолюцию по талибам: Китай и РФ воздержались
Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал радикальное исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, не мешать эвакуации. Во время голосования Россия и Китай воздержались, сообщает Деловая столица.
Инициатором принятия резолюции стала Франция.
Документ поддержали 13 из 15 постоянных членов Совбеза, Россия и Китай воздержались.
Согласно резолюции, талибы должны обеспечить доступ к нескольким пропускным пунктам выезда или вылета из Афганистана, включая международный аэропорт в Кабуле. Всем покидающим страну должна быть гарантирована полная безопасность.
Документ также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи.