Совбез ООН принял резолюцию по талибам: Китай и РФ воздержались

Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал радикальное исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, не мешать эвакуации. Во время голосования Россия и Китай воздержались, сообщает Деловая столица.

Инициатором принятия резолюции стала Франция.

Документ поддержали 13 из 15 постоянных членов Совбеза, Россия и Китай воздержались.

Согласно резолюции, талибы должны обеспечить доступ к нескольким пропускным пунктам выезда или вылета из Афганистана, включая международный аэропорт в Кабуле. Всем покидающим страну должна быть гарантирована полная безопасность.

Документ также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи.