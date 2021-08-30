Минздрав не будет насильно вакцинировать педагогов

Министерство образования не будет инициировать принудительную вакцинацию работников сферы образования от коронавируса, а вместо этого проводит просветительскую работу, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ в эфире телеканала "Украина 24". Представитель Минздрава отметил, что педагоги являются одной из основных групп риска, "ведь это те люди, которые ежедневно в своей работе контактируют с большим количеством людей, и имеют повышенный риск заболеть COVID-19".

Борщ напомнил, что при переходе в желтую или оранжевую зону карантина учебные заведения смогут продолжать очное обучение только если там будет 80% и больше вакцинированных работников.

"Это является одним из первых мероприятий, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить таким образом очное обучение… Также мы продолжаем совместно с Министерством образования и науки и просветительскую работу, обеспечиваем всей необходимой информацией о процессе вакцинации, о вакцине" , — отметил он.

Борщ также прокомментировал возможность принудительной вакцинации.

"Я скажу, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может… Сейчас в Министерстве не рассматривается какой-либо принудительный элемент или прививки каких-либо групп населения" , — сказал он.

Представитель Минздрава также сообщил, что по состоянию на 29 августа, "если брать в целом работников образования, почти 890 тысяч прививок было сделано".