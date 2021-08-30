Байден разрешил военным мстить за теракты в Кабуле

Байден разрешил военным мстить за теракты в Кабуле
Фото: Джо Байден

Президент США Джо Байден разрешил американским военным в Афганистане любую месть за убитых в Кабуле сослуживцев, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент ясно дал понять командирам, что они не должны останавливаться ни перед чем и заставить террористов "Исламского государства" заплатить за смерть американских солдат", — сказала она, добавив, что Байден ждет, что причастные к терактам будут найдены и уничтожены.
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