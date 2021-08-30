Экс-жена "слуги" Трухина избежала наказания за смертельное ДТП

Бывшая жена "слуги народа" Александра Трухина Ксения Мартынова в 2009 году насмерть сбила 62-летнюю женщину в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом напомнила в Facebook журналистка Ольга Руденко.

" Если Александр Трухин захочет получить мастер-класс о том, как уходить от ответственности за ДТП, ему не нужно далеко ходить. Можно просто позвонить своей бывшей жене, Ксении Мартыновой ", - отметила она и напомнила: в 2009 году избранница нардепа насмерть сбила 62-летнюю женщину, которая в 7 утра переходила дорогу на желтый свет возле местного университета.

"Ксения куда-то спешила на своем оранжевом Инфинити. Тогда писали, что она сначала скрылась с места ДТ П, но потом вернулась, а вскоре даже попала на нервной почве в больницу. Правда, через два месяца ее уже фотографировали смеющейся с папой, в местном театре, на гастролях спектакля Безрукова.

Ксения - дочь Алексея Мартынова, партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по группе Приват. За год до ДТП состояние Мартынова оценивалось за миллиард долларов. Он был, наверное, самым богатым человеком в Днепре.

Стоит ли говорить, что у Ксении все хорошо? След этого дела теряется в 2012 году, когда местные СМИ написали, что полиция по-прежнему ищет свидетелей происшествия.