Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
В Киеве все станции метро заработали в обычном режиме. Неполадки в системе оплаты на проезд починили, сообщает РБК-Украина.
В КП "Киевский метрополитен" утверждают, что все станции столичной подземки снова заработали без ограничений.
"Станции метрополитена работают без ограничений", - говорится в сообщении.
Также там добавили, что сбой в работе системы оплаты на проезд починили.
"Также по сообщению КП "ГИВЦ" неисправности в работе системы оплаты проезда ликвидированы. Система функционирует в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Автор: Наталья Скороход