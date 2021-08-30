Киевское метро возобновило работу в обычном режиме

В Киеве все станции метро заработали в обычном режиме. Неполадки в системе оплаты на проезд починили, сообщает РБК-Украина.

В КП "Киевский метрополитен" утверждают, что все станции столичной подземки снова заработали без ограничений.

"Станции метрополитена работают без ограничений" , - говорится в сообщении.

Также там добавили, что сбой в работе системы оплаты на проезд починили.

"Также по сообщению КП "ГИВЦ" неисправности в работе системы оплаты проезда ликвидированы. Система функционирует в обычном режиме" , - говорится в сообщении.

Автор: Наталья Скороход