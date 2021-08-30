Афганистан покинул последний американский самолет

Последний американский самолет покинул аэропорт столицы Афганистана Кабула. Таким образом вывод американских военных из страны завершен, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США. Федеральное управление гражданской авиации уточнило, что аэропорт больше не находится под контролем Соединенных Штатов.

"Самая продолжительная война Америки заканчивается после 20 лет, когда последние американские войска покидают Афганистан", - говорится в сообщении.