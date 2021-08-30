ЕС изменил ограничения для въезда иностранцев из шести стран

По информации CNN Европейский с﻿оюз рекомендовал входящим в него странам восстановить ограничения, связанные с коронавирусом, и запретить въезд туристов из США и пяти других стран, сообщает Лента.Ру.

Помимо США в стоп-лист также попали Израиль, Косово, Ливан, Черногория и Северная Македония. Как отмечает телеканал, данные рекомендации не являются обязательными.

Это означает, что каждая страна-член ЕС должна определить, разрешать ли полностью вакцинированным путешественникам поездки в ЕС по несущественным причинам.