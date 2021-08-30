На Донбассе погиб украинский военный

Вооруженные формирования Российской Федерации 30 августа обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Раненого срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней степени тяжести" , - уточняется в сообщении в Facebook ОТУ.

Отмечается, что украинские военные ответили огнем, а о действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким павшего защитника.