Талибы будут судить депортированных из Европы афганцев

В Талибане заявили, что примут обратно всех афганских мигрантов, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены в Европе, но они должны будут предстать перед судом, сообщает Лига.net.

Об этом в интервью австрийской газете Kronen Zeitung сказал представитель Талибана Забиулла Муджахид.

"Примет ли ваше правительство обратно афганских граждан, которые не получили право на убежище в Германии и Австрии и, возможно, совершили уголовные преступления?" , – задал вопрос журналист.

"Да. Их доставят в суд. Суд должен решить, как поступить с ними" , – сказал представитель талибов.

The Guardian пишет, что правительство Австрии, возглавляемое консерваторами, изначально заняло жесткую позицию в отношении афганских просителей убежища и беженцев в Европейском союзе. Министр внутренних дел Карл Нехаммер говорил, что Австрия должна продолжать депортировать лиц, которым было отказано в убежище, обратно в Афганистан.

Теперь министр считает, что это больше невозможно, но сказал, что в соседних странах должны быть созданы "центры депортации", которые могли бы принять мигрантов.