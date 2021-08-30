Украина может вступить в НАТО во время войны – посол

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников в интервью заявил, что Украина может стать членом альянса несмотря на то, что сейчас идет война с Россией, сообщает Новое время.

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно» , — пояснил Винников.

По словам посла, НАТО заинтересовано в том, чтобы агрессия России против Украины оставалась «красной линией» для Альянса.

Ввиду российской агрессии силы НАТО увеличивают свое присутствие в Черном море. Винников отметил, что такие действия альянса является «четкими, конкретными шагами солидарности и поддержки», которые НАТО планирует продолжать.