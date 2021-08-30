Авиакомпаниям США запретили полеты над Афганистаном

Авиакомпаниям США запретили полеты над Афганистаном

Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским перевозчикам полеты над всей территорией Афганистана, за исключением одного маршрута вдоль восточной границы страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник уведомлении регулятора, сообщает ТАСС.

"Гражданские авиаперевозчики могут продолжать использовать маршрут для реактивных воздушных судов вдоль восточной границы для облета. Любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана, а также следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение управления", - указывается в тексте.
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