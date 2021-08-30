Зеленский с первой леди прибыли в США

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом в Вашингтон (США) по приглашению американского лидера Джозефа Байдена, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации пресс-службы главы украинского государства, в повестке дня визита - встреча лидеров Украины и США в формате один-на-один и в расширенном составе делегаций.

Также состоится ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

В свою очередь, Елена Зеленская заявила о намерении запуска украиноязычного аудиогида в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встрече с женщинами Power women. Также она сообщила об открытии "Украинского дома", посещении музея Холокоста, рабочих встречах в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско, визите в художественную галерею De Young.