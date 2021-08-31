Богатые американцы стали еще богаче

Доход от активов стал важным источником богатства для американцев, но вместе с тем привел к усилению экономического неравенства в стране, сообщает Лента.Ру.

За последние несколько десятилетий показатели по этому источнику прибыли росли в наиболее процветающих регионах страны, но в 90 процентах бедных областей они оставались на прежнем уровне.

Прибыль от активов, включая акции, сдача недвижимости в аренду и проценты, сейчас в среднем по стране составляет пятую часть личного дохода. Однако у большинства американцев таких ресурсов мало. Их единственными активами являются их собственные жилища и пенсионные счета, чего часто нет у граждан с низким заработком.

Группа по экономическим инновациям из округа Колумбия установила в своем недавнем отчете, что разрыв между богатыми и бедными областями страны растет в геометрической прогрессии. В период с 1969 по 1990 года разница в среднем доходе от активов между двумя группами регионов удвоилась, а в период с 1990 по 2019 года увеличилась в шесть раз.

Прибыль от активов обычно сосредоточена в округах, которые являются центрами финансов, горнодобывающей промышленности, технологий и туризма. По данным группы по экономическим инновациям, рост цифровой экономики (электронной коммерции с применением цифровых технологий) и смягчение денежно-кредитной политики увеличили разрыв между бедными и богатыми американцами. Благодаря этим процессам держатели активов получили еще больший доход и «сверхприбыль от технологических компаний».

Активы практически отсутствуют у большей части населения в районе горной цепи Аппалачи, среднего запада и дальнего юга страны. Разрыв в уровне благосостояния очень велик в мегаполисах, так как доходы технологических и финансовых центров стремительно растут. Например, в нью-йоркском районе Манхэттен средний доход семьи вдвое выше, чем в соседнем районе Бронкс. Существует также разрыв в расовом богатстве.