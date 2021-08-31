Ричарду Гиру – 72: как выглядел актер в молодости

Популярный голливудский актер, обладатель множества наград, в том числе "Золотого глобуса" – Ричард Гир – 31 августа празднует день рождения. Сегодня ему исполняется 72 года, сообщает Обозреватель.

Об этом актере слышал практически каждый, а фильмы с его участием пересматривали по нескольку раз.

Ричард Тиффани Гир родился в семье англо-ирландского происхождения в 1949 году. Его отец – Гомер Джордж Гир – был страховым агентом, а мать – Дорис Анна Тиффэни – домохозяйкой.

Ричард Гир в юности.
Ричард Гир в юности.

Ричард вырос на деревенской ферме и после окончания школы, отправился в Массачусетский университет на факультет философии и режиссуры. Проучившись два года, он бросил университет и решил стать музыкантом. Он попробовал играть на трубе, но вскоре понял, что это занятие не для него.

Вскоре он появился в спектакле Grease в Лондоне, где сыграл главную роль. После этого он вернулся в Штаты и принял участие в бродвейском мюзикле.

Молодой Ричард пробовался на разные роли и вскоре восходящей звездой заинтересовался режиссер Ричард Брукс, который предложил ему хоть и небольшую роль в киноленте "В поисках мистера Гудбара", но знаковую.

В 1980 году состоялся триумф Гира в фильме "Американский жиголо". Очень скоро Ричард Гир стал одним из самых популярных актеров Голливуда, а также новым секс-символом. На него посыпалось огромное количество предложений сняться в фильмах.

В числе известных актёрских работ Гира такие фильмы, как "Осень в Нью-Йорке", "Хатико: Самый верный друг", "Красотка", "Первобытный страх", "Давай потанцуем", "Чикаго", "Дни жатвы" и другие.

Голливудский актер позирует для папарацци.
Голливудский актер позирует для папарацци.

Актер, благодаря своей внешности, всегда был на пике популярности среди дам. Несмотря на то, что им восхищались женщины со всего мира, у Ричарда не была слишком бурная жизнь. Его первый длительный роман случился, когда ему было 22 года. Потом последовали вторые не менее серьезные отношения.

Актер Ричард Гир с разной прической.
Актер Ричард Гир с разной прической.

Актер был женат дважды. Первый брак был с Синди Кроуфорд, который продлился 5 лет, а второй раз Гир женился семь лет спустя после предыдущих отношений на актрисе Кэри Лоуэлл. У Ричарда есть сын по имени Гомер.

Семейную идиллию разрушил страстный роман, который закрутился между Ричардом и телеведущей из Индии. Любовная история продлилась много месяцев, а в 2013 году, когда жена Гира узнала об этом – супруги развелись.

В 2018 году Гир вновь женился. Его избранницей стала Алехандра Сильва. Влюбленные отметили торжество в Испании и Нью-Йорке. Пара воспитывает двоих сыновей.

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