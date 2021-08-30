В Афганистан вернулся экс-соратник Усамы бен Ладена
В Афганистан вернулся Амин аль Хак, соратник и бывший руководитель личной охраны террориста и лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Его приезд произошел буквально за несколько часов до окончательного вывода американских войск из страны, сообщает Обозреватель.
По данным Daily Mail аль Хак прибыл в свой родной город в провинции Нангархар. Также соответствующие видео 30 августа обнародовали в Twitter афганский журналист Билал Сарвари и главный редактор журнала Newline, специалист по Ближнему Востоку Хасан Хасан.
Известно, что Амин аль Хак был главным поставщиком оружия для "Аль-Каиды". В Афганистане он не появлялся более 20 лет. В 2008-м его задерживала пакистанская разведка, но в 2011-м – спустя полгода после ликвидации бен Ладена – отпустили, заявив, что арест был произведен по ошибке, а связь с террористом №1 правоохранители "доказать не смогли".
В Министерстве обороны США на запрос издания заявили, что это вопросы к разведке, а в Госдепартаменте от комментариев отказались.