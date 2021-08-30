В Италии погибла украинка, выпрыгнув из окна больницы

В итальянском Неаполе погибла 34-летняя украинка. По информации местных СМИ, женщина выпрыгнула из окна четвертого этажа больницы и скончалась на месте от полученных травм, сообщает Корреспондент.

По информации издания ilmattino.it. тело женщины было обнаружено поздно вечером 29 августа на улице Джованни Нинни, возле больницы. Выяснилось, что несколько дней назад женщине сделали операцию по удалению катаракты. Операция прошла успешно и пациентку поместили в офтальмологическое отделение для наблюдения.

Врачи сообщили, что украинка ни на что не жаловалась. Как рассказали ее соседи по палате, накануне она вела себя спокойно и никаких признаков душевной тревоги у нее не наблюдалось, соседям по палате на проблемы не жаловалась.

"Она внезапно подошла к окну, открыла его и спрыгнула вниз" , - говорится в сообщении.

Полиция Неаполя начала расследование по факту смерти гражданки Украины. Сейчас проводится допрос врачей и других пациентов. Также ведется поиск родственников погибшей. По предварительной версии полиции, женщина совершила самоубийство. Что могло стать причиной для такого шага выясняется.