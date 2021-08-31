В США раскрыли итоговые потери в Афганистане

За практически 20-летнее пребывание в Афганистане США потеряли более двух тысяч человек. Об этом во вторник, 31 августа заявил во время брифинга глава Центрального командования ВС США (CENTCOM), генерал Кеннет Маккензи, сообщает Корреспондент.

"Это была тяжелая миссия. За это время было убито 2461 американских военных и гражданских и более 20 тысяч ранено" , - сказал он.

Он уточнил, что в эти цифры входят 13 американских военных, погибших в результате теракта у аэропорта Кабула 26 августа.