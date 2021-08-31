Вашингтон определился с кандидатурой посла в Украине

Вашингтон уже определился с кандидатурой на должность посла в Украине, однако его имя пока не называют до завершения необходимых политических и бюрократических процедур по его назначению. Об этом в понедельник, 30 августа рассказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью телеканалу Дом, сообщает Корреспондент.

"После того, как администрация Байдена предложит кандидатуру посла, за него должны будут проголосовать в Сенате" , - рассказал Тейлор.

Он акцентировал, что перед новым послом стоит важная задача - укрепить связи между правительствами США и Украины.

"Он или она должен принимать сообщения от украинского правительства в Киеве, делать их понятными для Вашингтона, отправлять их в Вашингтон. Затем - принимать сообщения из Вашингтона и работать с правительством в Киеве" , - сказал дипломат.

Он напомнил, что в штате нет посла в Украине уже более двух лет, в течение 1,5 года в Киеве работает только временный поверенный Кристина Квин.