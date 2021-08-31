Милевский уходит из футбола

Знаменитый украинский футболист Артем Милевский завершает профессиональную карьеру, информирует журналист Андрей Сенькив, сообщает Новое время.

Об окончании выступлений 36-летнего экс-нападающего Динамо он рассказал в YouTube-программе ТаТоТаке.﻿ Последним клубом Милевского был украинский Минай, который он покинул в мае 2021 года.

Также нападающий также выступал за белорусское Динамо-Брест, хорватские Хайдук и Сплит, российский Тосно, румынскую Конкордию, венгерскую Кишварду и турецкий Газиантепспор.

Милевский трижды выигрывал чемпионат Украину, четырежды — Кубок Украины, а также трижды — Суперкубок Украины. Также он выступал на ЧМ-2006 и Евро-2012.

Ранее от подписания футболиста отказался другой клуб украинской Премьер-лиги — львовский Рух.