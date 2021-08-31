Байден объяснил, почему не продолжил эвакуацию из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не стал продлевать сроки эвакуации из Афганистана из-за рекомендации военного командования, сообщает Новое время.

«По их мнению, завершение нашей военной миссии являлось лучшим способом сохранить жизни наших военнослужащих и обеспечить в перспективе выезд из Афганистана тех гражданских лиц, которые хотят это сделать в предстоящие недели или месяцы» , — заявил Джо Байден.

Глава Белого дома отметил, что отдал поручение главе Госдепа Энтони Блинкену в дальнейшем скоординировать действия США с союзниками, чтобы обеспечить дальнейший свободный выезд из Афганистана для американцев, афганцев и граждан других стран.

Байден отметил, что боевики Талибана обещали не препятствовать выезду людей из Афганистана. Президент США считает, что «мир будет добиваться выполнения этих обязательств от талибов».