День cвахи: 31 августа праздники, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День блога, Международный день осведомлённости о передозировке, День "Мы любим мемуары", День традиционной африканской медицины, сообщает УНИАН.

В США - День штата Южная Каролина, День еды на свежем воздухе, День диатомовой земли, День cвахи, День "Люблю судиться вместе с адвокатами", День смеси из сухофруктов и орехов, в Сингапуре - День учителя, в Кыргызстане - День независимости, в Молдове - День государственного языка, в Таиланде - День независимости, в Узбекистане - День памяти жертв репрессий, в Польше - День солидарности и свободы, в Малайзии - День независимости, в Афганистане - День единства белуджи и пуштунов.

Памятные даты 31 августа, годовщины и события

В этот день в 1873 году в Канаде было сформировано первое подразделение королевской полиции.

В 1951 году в Дюссельдорфе поступила в продажу первая долгоиграющая грампластинка со скоростью вращения 33 1/3 оборота в минуту.

В 1955 году на выставке в Чикаго инженер General Motors Уильям Кобб продемонстрировал свое творение - автомобиль с солнечными батареями. Это был прорыв, "зеленые" мечтали, что вскоре все будут ездить на экологически чистых машинах. К сожалению, до сих пор подобные автомобили не получили массового распространения из-за слишком низкого КПД.

В 1993 году калифорнийская компания "Литтон Индастриз", крупный производитель техники оборонного назначения и вооружений, выиграла рекордную сумму в судебных процессах по делам о патентах - она получила 1,2 млрд долларов от компании "Ханивелл" за использование ею авиационных навигационных систем.

31 августа 1995 года в Кливленде открылись Музей и Зал славы рок-н-ролла. Кливленд обосновал свои претензии называться родиной рок-н-ролла открытием радио "WMMS" и тем, что там работал DJАлан Фрид, придумавший термин "rock 'n' roll" в начале 1950-х. Экспозиция Музея рок-н-ролла посвящена наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. Здание музея было построено по проекту архитектора Бэй Юймина – автора Пирамиды Лувра в Париже, Библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне, Мирового торгового центра в Балтиморе, Фаунтейн-плейс в Далласе, Банка OCBC в Сингапуре и других зданий. На первом заседании организационного комитета была названа первая десятка членов Зала славы рок-н-ролла.

Ими были объявлены Чак Берри, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, а также покойные Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли. Новые члены зала объявляются ежегодно. На церемонии "введения в зал" они, как правило, дают концерт. Членами зала являются не только рокеры. Среди них много признанных мастеров ритм-энд-блюза, в том числе Эл Грин и Марвин Гэй, а также некоторые рэперы, к примеру, Грэндмастер Флэш.

В 1997 году компания "The Microsoft Network" транслировала концерт "U2" из Дублина. Пользователи имели возможность менять ракурс камер.

В 1997 году американец Дэвид Минан прошел, танцуя чечетку, 45,45 км за 7 часов, установив тем самым мировой рекорд. Он передвигался по улицам городка Ред-Бэнк, что в штате Нью-Джерси. Несмотря на то, что расстояние кажется относительно небольшим, его покорение потребовало от Дэвида нескольких лет постоянных тренировок, так как столь продолжительный непрерывный танец требует невероятной концентрации и выносливости.

В тот день в 1997 году в автомобильной катастрофе в Париже погибла принцесса Уэльская - Диана. Автомобиль, в котором Леди Ди и Доди аль-Файед - сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, пытались уйти от преследования папарацци, на огромной скорости въехал в тоннель перед мостом Альма на набережной Сены и врезался в опору. Доди погиб мгновенно, а Диана около часа умирала в обломках искореженного металла под вспышками камер, прибывших к месту трагедии журналистов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 августа чтит память двух мучеников - родных братьев Флора и Лавра. Другие названия праздника: "Фролов день", "Лошадиный праздник", "Лошадники". В этот день в старину лошадей кормили досыта, на них не работали, даже на скачки не седлали. Еще была такая примера - если 31 августа утром птица в окно стучится – вечером счастье случится.

Что сегодня нельзя делать

Не следует жечь траву - к пожару. Не рекомендуется в этот день что-то сеять или сажать - не даст плодов. Не берите ничего в долг.

Приметы на 31 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

воздух прозрачный - к ухудшению погоды;

небо хмурится - скоро холода наступят.

Именины 31 августа

Именины у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Илариона и Георгия.