В Бразилии девушку убило током при зарядке смартфона

В Бразилии молодая девушка погибла после того, как во время молнии она получила электрический разряд от своего смартфона, сообщает УНИАН.

По информации Globo инцидент произошел утром 29 августа в городе Сантарен, расположенном на севере страны.

Перед гибелью 18-летняя Раджа Феррейра де Оливейра находилась в своем доме. Она пользовалась телефоном, когда тот заряжался от электросети. Внезапно она получила сильный удар током и потеряла сознание.

Ее родные не стали дожидаться медиков - они оказали ей первую помощь и самостоятельно отвезли девушку в больницу. Но несмотря на все их усилия, по прибытии в городскую больницу Раджа скончалась.

Примечательно, что она стала второй жительницей страны, который в момент смерти пользовался телефоном. За несколько дней до ее смерти в другом городе погиб Семао Таварес - в него попала молния, когда он разговаривал по телефону.