Афганских беженцев в Одессе приютила местная община

Беженцев, прибывших из Афганистана в Одессу, приютили в своих домах представители местной афганской общины, сообщает УНИАН.

Об этом журналистам рассказала руководитель Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк.

По ее словам, людей, эвакуированных из аэропорта Кабула и доставленных в Одессу из аэропорта "Борисполь", разместили в своих домах представители афганской диаспоры Одессы. В это время другого жилья у беженцев нет.

На оформление 133 человек, из которых большая часть – дети, понадобилось около суток. Многие из них прибыли без документов.

Среди беженцев - двое младенцев, одному – 7 дней, другому – 10 дней. Мать одного из младенцев госпитализировали - у нее осложнения после родов.