Между Украиной и Польшей возобновят ж/д сообщение

Польская железнодорожная компания Polskie Linie Kolejowe обновила расписание на осень. В нем появились два поезда из Перемышля в Киев, один из Перемышля в Одессу и один из Вроцлава во Львов (беспересадочный вагон), сообщает Корреспондент.

По данным Yavp.pl Согласно расписанию, курсировать поезда начнут с 15 сентября. Портал подчеркивает, что официальной информации о возобновлении сообщения между Польшей и Украиной ни от Polskie Linie Kolejowe, ни от Укрзализныци пока нет. Недоступна также возможность бронирования билетов на рейсы, которые появились в расписании.

Отметим, что до 31 августа включительно в Польше действует правительственный запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Украиной. В то же время распоряжения о продлении моратория - нет.