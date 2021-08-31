Рынок топлива: почему горючее дешевеет, но так медленно

﻿Цены на бензин и дизтопливо к концу августа пошли вниз, причем заметно: некоторые трейдеры снизили их больше, чем на гривну. Главная причина – новые рекомендованные (а по сути директивные) предельные цены на нефтепродукты, которые Минэкономики обнародовало 26 августа, сообщает Сегодня.

Похоже, что прекратился рост цен на автогаз, они, напомним, не регулируются.

О том, что будет с ценами на горючее на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Новые "прайсы" от Минэкономики, которые будут действовать до 4 сентября, оказались ниже предыдущих больше чем на гривну для бензинов и больше чем на 50 коп. для дизтоплива. Теперь максимальная розничная цена на "обычный" бензин не должна превышать 30,53 грн/л (-1,14 грн/л), на "обычный" дизель – 28,11 грн/л (-0,53 грн/л).

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Цены на премиум-топливо и автогаз не регулируются.

Но средние цены на вечер 30 августа снизились вдвое меньше, чем рекомендовало Минэкономики. Средняя по Украине стоимость бензинов упала на 44 и 51 коп./л, дизель подешевел на 28 коп./л.

Как разъяснили эксперты, цены по максимуму были снижены у крупных брендов премиум-сегмента (WOG, OKKO, SOCAR, Shell, Параллель), а операторы среднего и нижнего ценового сегмента, где прайсы пониже, и цены уменьшили не так значительно.

По регионам цены менялись намного заметнее и разнообразнее, чем по сетям АЗС. Больше всего подешевело топливо в Луганской области, где оно самое дорогое: бензин А-92 – на 93 коп./л, А-95 – на 1,01 грн/л., ДТ – на 66 коп./л. Меньше всего снизились в Сумской области, где топливо самое дешевое: бензины на – 11 и 13 коп./л, ДТ – на 6 коп./л. В большинстве областей бензины подешевели на 40-60 коп./л, ДТ – на 20-30 коп./л.

Средняя цена на автогаз почти не изменилась: плюс 2 коп./л за 6 дней. Но по отдельным регионам цены повысились: самый заметный рост в Киеве – на 28 коп./л (до 17,49 грн/л) и в Днепропетровской области – на 11 коп./л. В 10-ти областях газ подорожал на 1-6 коп./л, цены сохранились в 13-ти областях.

Самые высокие цены, как и ранее, в двух регионах: Луганской области и Киеве. А-92 и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 29,84 грн/л, газ – 17,83 грн/л. А дизель и А-95 – в столице: соответственно 29,43 и 31,61 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и в Сумской области: А-92 – 28,19 грн/л, А-95 – 29,16 грн/л, на ДТ и автогаз – в Николаевской области: 27,46 грн/л и 17,25 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензину А-92, увеличился по А-95 и ДТ и не изменился по автогазу. По А-92 разброс составляет 5,9% (1,65 грн/л), было 9,1%, по А-95 – 8,4% (2,45 грн/л), было 7,9%, по дизелю – 7,2% (1,97 грн/л), было 6,6%, по автогазу – 3,4% (0,58 грн/л).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,86 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 29,69 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,92 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,48 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Главной причиной снижения цен на бензин и ДТ Сергей Куюн и Геннадий Рябцев назвали публикацию новых рекомендованных цен.

"Заметнее всего горючее подешевело в сетях премиум-сегменте, где цены близки к рекомендованным Кабмином, остальные трейдеры, у которых цены и так ниже рекомендованных, строили свою ценовую политику исходя из того, чтобы снизить их по минимуму, но не потерять при этом клиентов" , – говорит Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн добавил, что, например, сеть-дискаунтер "Авантаж" снизила цену на все виды топлива на 50 коп./л: бензин А-92 подешевел до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л, ДТ — до 26,35 грн/л.

"Автопорт" опустил цену только на бензины на 1-1,1 грн/л: А-92 подешевел до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,53 грн/л; бензины и ДТ подешевели на 1-1,10 грн/л. Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Овис", Mango и др. снизили цены на топливо в пределах 0,1-1 грн/л.

Артем Куюн сообщил, что в Украине с 20 по 27 августа оптовая цена на автогаз незначительно выросла, составив 29 840 грн/т, что почти не отразилось на рознице.

Также эксперт разъяснил, почему автогаз так подорожал за последнее время.

"Первая причина — цены на нефть, – анализирует Артем Куюн. – В июле-августе цены впервые с 2018 года превысили 70 долл./баррель и потянули за собой все производные нефти, в том числе и LPG. Второй причиной стало повышение глобального спроса на газ со стороны нефтехимических производств. Третья причина – структура потребления газа в мире в корне отличается от украинской. Главные сферы применения сжиженного газа — домохозяйства (отопление и приготовление пищи) и нефтехимия, на них приходится более 70% спроса. В локдаун газа жгли намного больше – для обогрева домов. Четвертая причина – в разгар автомобильного сезона потребление газа выросло не только в Украине, но и в Польше, на Балканах, в России. Вывод: окончание эпохи дешевого газа неизбежно".

Что может измениться за неделю

Прогнозы всех трех экспертов совпадают: в ближайшую неделю цены бензин, дизтопливо и автогаз останутся стабильными.

Но не все так радужно. Геннадий Рябцев и Сергей Куюн отметили, что начинают действовать два однонаправленных фактора, которые в середине сентября могут развернуть тренд и толкнуть цены на топливо вверх. Это нефть, которая снова дорожает – сейчас цена около 72 долл./баррель (+5 долл. за неделю) и начавшаяся девальвация гривны (+28 коп. к доллару или 1% за неделю).

"Опять все дорожает, нефть снова 72 доллара за баррель. Думаю, если не по итогам этой декады, то следующей это точно скажется на ценах. По факту можем получить к середине сентября пик начала августа (30,24 грн за литр А-95 – Авт.)" , – резюмировал Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев не исключает, что если доллар на этой неделе резко подорожает (30 копеек и более), то сети нижнего ценового сегмента могут поднять цены на 15-20 коп./л.

По словам Артема Куюна, оснований для падения цен на газ по-прежнему нет, но и для ощутимого роста цен причин не наблюдается.

И то хорошо, ведь, с учетом поправки на увеличенный расход, цена автогаза уже составляет около 75% цены бензина А-92.