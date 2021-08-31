Получить наследство в 2021 году быстро и без проблем: инструкция

Получить наследство в 2021 году быстро и без проблем: инструкция
Фото: Pixabay

Украинец может получить наследство без проблем, если успеет в срок подать документы и выберет правильный порядок их подачи. Об этом рассказала руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и партнеры", адвокат и медиатор Дарина Старовойтова, сообщает UBR.

"Первоначально, что необходимо знать, так это то, что получение наследства – процесс небыстрый", – заявила она.

Способы передачи наследства:

  • первый – по завещанию;
  • второй – по закону.

В первом случае, если умерший человек не оставил завещания, наследство распределяется по закону в порядке очереди по степени родства:

  • первые претенденты – ближайшие родственники: дети, родители, супруг или супруга;
  • вторые – сестры и братья, бабушки и дедушки;
  • третьи – родные дяди и тети;
  • за ними идут лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства;
  • далее – родственники наследодателя до шестой степени родства.

Вложиться в срок

Главное – успеть заявить о своих правах на наследство в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. По законодательству, нотариусу дается полгода на поиски наследников, а также кредиторов умершего. После истечения этого срока выдается свидетельство о праве на наследство.

Итак, как получить наследство:

  • Собрать полный пакет документов. Здесь необходимы оригиналы следующих документов: свидетельства о смерти; подтверждающие родственные связи с умершим; правоустанавливающие документы на недвижимость; подтверждающие наличие банковских счетов.
  • Обратиться к нотариусу.
  • Оценить долю в наследстве. Кредиты, займы и другие финансовые обязательства переходят наследникам вместе со всем имуществом. Если размер долгов больше или равен сумме наследства, возможен вариант отказа от наследства. Тогда нужно подать нотариусу соответствующее заявление.
  • Оплатить услуги нотариуса и госпошлину.
  • Получить свидетельство о праве на наследство.

Через шесть месяцев можно получить свидетельство о праве на наследство и зарегистрировать права собственности на имущество на себя. После выдачи свидетельства оспорить его возможно будет только через суд.

Самые распространенные ошибки при получении наследства:

  1. Несоблюдение сроков подачи документов в течение шести месяцев;
  2. Неправильный порядок принятия наследства;
  3. Наличие судебных споров, которые препятствуют выдаче свидетельства о праве на наследство.
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics