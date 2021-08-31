Получить наследство в 2021 году быстро и без проблем: инструкция

Украинец может получить наследство без проблем, если успеет в срок подать документы и выберет правильный порядок их подачи. Об этом рассказала руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и партнеры", адвокат и медиатор Дарина Старовойтова, сообщает UBR.

"Первоначально, что необходимо знать, так это то, что получение наследства – процесс небыстрый" , – заявила она.

Способы передачи наследства:

первый – по завещанию;

второй – по закону.

В первом случае, если умерший человек не оставил завещания, наследство распределяется по закону в порядке очереди по степени родства:

первые претенденты – ближайшие родственники: дети, родители, супруг или супруга;

вторые – сестры и братья, бабушки и дедушки;

третьи – родные дяди и тети;

за ними идут лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства;

далее – родственники наследодателя до шестой степени родства.

Вложиться в срок

Главное – успеть заявить о своих правах на наследство в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. По законодательству, нотариусу дается полгода на поиски наследников, а также кредиторов умершего. После истечения этого срока выдается свидетельство о праве на наследство.

Итак, как получить наследство:

Собрать полный пакет документов. Здесь необходимы оригиналы следующих документов: свидетельства о смерти; подтверждающие родственные связи с умершим; правоустанавливающие документы на недвижимость; подтверждающие наличие банковских счетов.

Здесь необходимы оригиналы следующих документов: свидетельства о смерти; подтверждающие родственные связи с умершим; правоустанавливающие документы на недвижимость; подтверждающие наличие банковских счетов. Обратиться к нотариусу.

Оценить долю в наследстве. Кредиты, займы и другие финансовые обязательства переходят наследникам вместе со всем имуществом. Если размер долгов больше или равен сумме наследства, возможен вариант отказа от наследства. Тогда нужно подать нотариусу соответствующее заявление.

Кредиты, займы и другие финансовые обязательства переходят наследникам вместе со всем имуществом. Если размер долгов больше или равен сумме наследства, возможен вариант отказа от наследства. Тогда нужно подать нотариусу соответствующее заявление. Оплатить услуги нотариуса и госпошлину.

Получить свидетельство о праве на наследство.

Через шесть месяцев можно получить свидетельство о праве на наследство и зарегистрировать права собственности на имущество на себя. После выдачи свидетельства оспорить его возможно будет только через суд.

Самые распространенные ошибки при получении наследства: